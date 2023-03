Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Unbekannte brechen Firmenfahrzeuge auf und stehlen Werkzeuge

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte bei zwei Firmen im Gewerbegebiet in Waldeck-Sachsenhausen mehrere Firmenfahrzeuge auf und entwendeten Werkzeuge. Bei einem weiteren Einbruchsversuch blieben die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gelände einer Heizungsfirma im Gewerbering brachen die Täter mehrere Firmenfahrzeuge auf und entwendeten teilweise hochwertige Werkzeuge und Maschinen.

Auch auf dem Gelände eines Küchenstudios in der Straße Am Kopp hatten es die Täter auf Werkzeuge in Firmenfahrzeugen abgesehen. Die Fahrzeuge wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet und die Werkzeuge daraus entwendet.

Kein geeignetes Diebesgut fanden die Täter offensichtlich bei einer Firma für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Gewerbering. Hier schlugen sie gewaltsam Löcher in eine Wand einer Lagerhalle, konnten so in die Halle schauen aber nicht einsteigen, so dass es hier keine Beute für die Täter gab.

Der Gesamtschaden ist noch unklar, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.

Die Polizei Bad Wildungen geht davon aus, dass die Tatzeit zwischen 01.30 Uhr und 02.15 Uhr lag und die Täter zum Abtransport des Diebesgutes mindestens einen kleinen Transporter genutzt haben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Sachsenhausen gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

