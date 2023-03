Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Einbruch in Gewerbebetrieb

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein Unbekannter in eine Gewerbehalle in der Hagenstraße im Mengeringhausen ein. Er entwendete eine geringe Menge Bargeld und hinterließ hohen Sachschaden.

Der Täter kletterte über einen Zaun und gelangte so auf das Firmengelände. Hier versuchte er ein Rolltor aufzuhebeln was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend öffnete er gewaltsam ein Fenster und stieg in die Halle ein. Hier durchsuchte er Werkstatt- und Produktionsräume, öffnete dabei auch Werkzeugschränke und warf mehrere Werkzeuge auf den Boden. Durch Tritte gegen eine Tür gelangte der Unbekannte auch in Büroräume, wo er ein Sparschwein zerschlug und etwa 50 Euro Bargeld entwendete. Der Täter beschädigte beim Durchsuchen mehrere Gegenstände, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell