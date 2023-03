POL-KB: Frankenberg - Sachbeschädigung an Schule, Mülleimer von Wand gerissen

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Elshäuser Straße in Bad Wildungen ein. Der Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und konnte so in die Wohnung im Erdgeschoss einsteigen. In der Wohnung durchsuchte er mehrere Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde außer einer Armbanduhr im Wert von etwa 30 Euro nichts weiter ...

