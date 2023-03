Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Reifen an Auto zerstochen

Korbach (ots)

Heute Morgen (10. März) stellte ein Autobesitzer fest, dass an seinem Fiat Panda alle vier Reifen zerstochen worden waren. Das Auto war am Samstagnachmittag (4. März) auf dem Hof vor einem Haus in der Wigand-Gerstenberg-Straße in Frankenberg abgestellt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell