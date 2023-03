Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte wollte 92-Jährigem die Armbanduhr vom Handgelenk reißen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45329 E-Karnap:

Gestern Vormittag (4. März, gegen 11:30 Uhr) wollte ein 92-jähriger Mann an der Lohwiese gerade mit seinem noch geparkten Pkw losfahren, als es eine unbekannte Frau an der Fahrerscheibe klopfte. Der Senior öffnete die Tür, um zu Fragen wie er der Frau helfen könne. Diesen Moment nutzte die Unbekannte, riss die Fahrzeugtür komplett auf und begann an der am Handgelenk getragenen Armbanduhr des hilfsbereiten Mannes zu reißen.

Aufgrund der körperlichen Auseinandersetzung mit der Frau, rutschte der Fuß des 92-Jährigen vom Bremspedal und das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Selbst dieser Umstand führte nicht zu einem Ablassen der Tatverdächtigen von dem Handgelenk des Mannes. Sie lief mit dem Fahrzeug mit und ließ erst von dem Autofahrer ab, als dieser lautstark um Hilfe schrie. Die Frau konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Der Senior wurde bei der Tat verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Die Unbekannte sei ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 160 - 165 cm groß, habe eine stabile Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Ihre schwarzen Haare seien zur Tatzeit nach hinten gekämmt gewesen. Weiter habe sie einen langen schwarzen Mantel mit Knöpfen getragen.

Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun dringend nach Zeugen.

Wenn Sie verdächtige Feststellungen (z.B. Fahrzeuge oder Personen) im Bereich Lohwiese, Grüteringhof, Thusneldastraße, Lünschermannborn oder der Wilhelmshavener Straße gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0. /PaPe

