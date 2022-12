POL-PPWP: Fahrerflucht: Polizei bittet um Hinweise zu einem Lastwagen

Kaiserslautern (ots) - Auf Deo-Spray hatte es ein Ladendieb am Dienstag in der Königstraße abgesehen. Der 30-Jährige wurde gleich in zwei Geschäften beim Stehlen erwischt. Zunächst fiel er gegen 14.15 Uhr in einem Discounter auf, weil er versucht hatte, mehrere Deo-Sprays an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahlversuch und stoppte den Mann. Eine Streife nahm die Anzeige vor Ort auf und klärte den Täter über das weitere Prozedere auf. ...

mehr