POL-MS: 16-Jährigen bedroht und geschlagen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Die Verkehrssicherheitsberater informieren am Donnerstag (10.11.) in der Zeit von 11 bis 13 Uhr an der Lambertikirche rund um das Thema Pedelec. Neben theoretischen Details gibt es die Möglichkeit, zum realistischen Erleben des Fahrens einen Pedelec-Simulator auszuprobieren. Nach dem Üben können folgende Fragen besser eingeschätzt werden: 1. Wie ...

mehr