Polizei Münster

POL-MS: Informationen rund ums Pedelec - Simulator ermöglicht realistisches Erleben

Münster (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater informieren am Donnerstag (10.11.) in der Zeit von 11 bis 13 Uhr an der Lambertikirche rund um das Thema Pedelec.

Neben theoretischen Details gibt es die Möglichkeit, zum realistischen Erleben des Fahrens einen Pedelec-Simulator auszuprobieren. Nach dem Üben können folgende Fragen besser eingeschätzt werden:

1. Wie gut kann ich auf eine Gefahrensituation reagieren?

2. Wie verhält sich der Bremsweg bei einem Pedelec im Vergleich zum Fahrrad?

3. Wie ist das Fahrgefühl auf einem Pedelec und worauf sollte ich achten?

Interessierte sind herzlich eingeladen.

