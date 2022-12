Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe überführt

Kaiserslautern (ots)

Auf Deo-Spray hatte es ein Ladendieb am Dienstag in der Königstraße abgesehen. Der 30-Jährige wurde gleich in zwei Geschäften beim Stehlen erwischt.

Zunächst fiel er gegen 14.15 Uhr in einem Discounter auf, weil er versucht hatte, mehrere Deo-Sprays an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahlversuch und stoppte den Mann. Eine Streife nahm die Anzeige vor Ort auf und klärte den Täter über das weitere Prozedere auf.

Am Abend hatten es Polizeibeamte dann allerdings erneut mit dem 30-Jährigen zu tun. Diesmal war er in einem anderen Supermarkt aufgefallen. Zeugen hatten beobachtet, wie er mehrere Dosen derselben Deo-Marke in seine Jackentasche steckte. An der Kasse legte er zum Bezahlen aber lediglich eine Dose Bier aufs Band. Mitarbeiter verständigten die Polizei.

Um weitere Diebstähle zu verhindern, erteilten die Beamten dem Langfinger für den Rest des Abends einen Platzverweis für die gesamte Königstraße. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei auch gegen eine Frau aus dem Stadtgebiet. Die 51-Jährige wurde am Dienstagnachmittag in einem Modemarkt in der Fackelstraße als Diebin überführt. Sie hatte offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des Hausdetektivs gerechnet.

Der Sicherheitsmitarbeiter hatte gesehen, wie die Kundin diverse Markenpullover aus der Auslage nahm und damit in einer Umkleidekabine verschwand. Als sie mit leeren Händen wieder herauskam, schöpfte der Detektiv Verdacht und sprach die Frau an.

Wie sich herausstellte, befanden sich die Pullover nun in einer Tragetasche, die die 51-Jährige bereits mit ins Geschäft gebracht hatte. Alle Kleidungsstücke waren beschädigt, weil die Frau die Diebstahlsicherungen herausgerissen hatte.

Darüber hinaus wurden in der Tragetasche noch mehrere originalverpackte Socken sowie ein Haarglätter gefunden. Einen Kaufnachweis konnte die 51-Jährige nicht dafür vorlegen. Die Sachen wurden deshalb vorsorglich sichergestellt. Aus welchem Geschäft sie stammen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell