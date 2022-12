POL-PPWP: Wer beschädigte den Rollladen?

Kaiserslautern (ots) - Erneut haben Unbekannte versucht, Autos in einer Tiefgarage in der Schillerstraße aufzubrechen. Die Tiefgarage war schon am Wochenende Ziel von Autoknackern geworden (wir berichteten: https://s.rlp.de/qJvvr). Jetzt haben sich Diebe in der Nacht zum Montag an weiteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Ein 56-jähriger Mann hatte seinen Wagen in der Tiefgarage abgestellt. Als er Montagmorgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, ...

