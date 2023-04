Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg - Fußgängerin am Bein schwer verletzt

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 16:30 Uhr, ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Säckingen schwer am Bein verletzt worden. Die 28-jährige hatte bei starkem Regen rennend einen Fußgängerüberweg in der Waldshuter Straße überquert. Dabei wurde sie vom herannahenden Pkw einer 73-jährigen Frau am Fuß erfasst. Die Fußgängerin kam mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus. Das Auto blieb unbeschädigt.

