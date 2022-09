Polizei Mettmann

POL-ME: Feuerwerkskörper verursachen Brand - Ratingen - 2209012

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Donnerstag (1. September 2022) einen Brand in einem Gebüsch an der Sandstraße in Ratingen-West verursacht. Zeugenangaben zufolge zündeten sie Feuerwerkskörper und verursachten dadurch vermutlich fahrlässig das Feuer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19.40 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Feuerwehr. Sie hatte zuvor beobachtet, dass sich zwei männliche Jugendliche am Skatepark an der Sandstraße in Ratingen-West aufgehalten hatten. Die beiden Jugendlichen sollen Zeugenangaben zufolge dort Feuerwerkskörper gezündet haben. Funken der Feuerwerkskörper sollen in ein Gebüsch gefallen sein, sodass sich dort ein Feuer ausbreitete.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Ratinger Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung im Nahbereich nach den mutmaßlichen Brandstiftern ein, die jedoch negativ verlief.

Die Zeugin kann die beiden Jugendlichen wie folgt beschreiben:

- ca. 15 bis 16 Jahre alt - ca. 1,60 m bis 1,70 m groß - dunkle, kurze Haare - trugen beide ein weißes T-Shirt

Die beiden Tatverdächtigen sollen gemeinsam auf einem Fahrrad oder einem E-Scooter in westliche Richtung entlang der Straße Am Sandbach geflüchtet sein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat die Tat ebenfalls beobachtet oder kann Angaben zur Identität der beiden Tatverdächtigen machen? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell