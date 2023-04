Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall zwischen Lieferwagen und Pkw - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Pkw am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 12:45 Uhr, am Ortsausgang von Obersäckingen hat sich die Autofahrerin leicht verletzt. Die 39-jährige hatte die Absicht, von der B 34 nach rechts in die Straße Großfeld einzubiegen. Hierzu reduzierte sie ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende 53 Jahre alte Lieferwagenfahrer fuhr dem langsam werdenden Pkw ins Heck. Die Autofahrerin wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt wurde an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 11000 Euro verursacht.

