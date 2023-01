LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Weimar (ots) - Am 17.01.2023, zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter an die Fassade eines Gebäudes in der Coudraystraße ein Grafitti in der Größe von 7,10 Meter x 2,45 Meter gesprüht. Es handelte sich hierbei um weiße, schwarze, grüne und rote Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

