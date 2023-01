LPI-J: Grafitti

Weimar (ots) - Am 17.01.2023, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde im Bereich Cranach- / Böhlaustraße ein ein ordnungsgemäss geparkter Pkw Skoda durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

