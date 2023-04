Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Müllsäcke illegal entsorgt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 13.04.2023, wurden in Jestetten im Bivangweg im Bereich zwischen der dortigen Trafostation und der Schallschutzmauer zum Gleisbett vier illegal entsorgte Abfallsäcke entdeckt. Bereits in der Vergangenheit waren an dieser Örtlichkeit größeren Mengen Müll entsorgt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) entgegen.

