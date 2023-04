Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Einbrüche in gastronomische Betriebe

Willich-Anrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben ein oder mehrere unbekannte Täter in insgesamt sechs gastronomische Betriebe eingebrochen oder einzubrechen versucht.

Zum ersten Mal nach Anrath gerufen wurde die Polizei in dieser Nacht um kurz nach 0.30 Uhr. Hier hatten der Betreiber einer Brauerei-Gaststätte und ein Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Gastraum wahrgenommen und waren dort auf einen Unbekannten gestoßen, der die Flucht ergriff. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang es ihm nicht, etwas mitzunehmen. In das Gebäude an der Jakob-Krebs-Straße war er hineingekommen, indem er mit einem Stein die Scheibe eines Fensters zur Straße "Auf dem Sand" einschlug.

Noch während die Fahndung zu diesem Einbruch auf Hochtouren lief, meldete sich der Betreiber einer nahen Pizzeria an der Viersener Straße. Er war gegen 1 Uhr von einem lauten Geräusch geweckt worden und hatte dann festgestellt, dass eine Fensterscheibe des Geschäfts mit einem Stein eingeworfen worden war. Allerdings hatte niemand die Räume betreten.

Die Fahndung in der Innenstadt blieb am Ende ergebnislos. Gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei erneut nach Anrath gerufen. Diesmal zur Straße Darderhöfe. Hier hatte ein Zeuge Licht in einem Hofladen bemerkt und Alarm geschlagen. Der Laden und die angrenzende Fleischerei waren durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Im Laufe des Mittwochmorgens bemerkten dann noch weitere Geschäftsinhaber, dass sie in der Nacht Opfer eines Einbruchs oder Einbruchsversuchs geworden sind.

Gegen 5.40 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei-Filiale an der Viersener Straße fest, dass im Verlauf der Nacht die Scheibe eines Toilettenfensters, das zu einer kleinen Gasse hinausgeht, mit einem Stein eingeworfen worden war. Augenscheinlich war hier aber kein Täter in den Laden gelangt.

Als die Inhaberin eines Eiscafés an der Jakob-Krebs-Straße gegen 6 Uhr in ihr Geschäft kam, fielen ihr Glassplitter und durchwühlte Schubladen auf. Auch sie fand einen Stein, mit dem ein rückwärtiges Fenster eingeworfen worden war.

Gegen 7.20 Uhr erkannte der Inhaber eines Imbisses an der Schottelstraße, dass bei ihm eingebrochen worden war. Zwar war die Fensterfront zur Straße unversehrt, aber ein Fenster zur Seite hin war mit einem Stein eingeschlagen und dann geöffnet worden. Hier fehlt nach ersten Ermittlungen ein niedriger dreistelliger Eurobetrag aus einer Kasse.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe gehen die Ermittler des KK2 nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass zumindest einige der Taten zusammenhängen. Sie suchen nun Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Innenstadt, im Bereich Darderhöfe oder auch auf dem Stück zwischen beiden Orten gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (347)

