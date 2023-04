Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand in der Innenstadt

Viersen (ots)

Am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand an der Königsallee in Viersen gerufen worden.

Das Haus wurde massiv beschädigt, auch in mindestens einem Nachbarhaus ist es zu Schäden gekommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Brandsachverständigen hinzugezogen, der den Brandort am Donnerstag in Augenschein nehmen wird. Erst danach sind Angaben zur Brandursache möglich. /hei (346)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell