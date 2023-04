LPI-SHL: 0,5 Promille-Grenze

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagabend in eine Werkstatt in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten mehrere Spiralbohrer und flüchteten danach unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 ...

