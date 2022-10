Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: +++Erstmeldung+++ Brand von Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Michelstadt (ots)

Der Brand eines Mehrfamilienhauses im Stockheimer Ring ruft derzeit die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierten Anwohner der Straße am Donnerstagnachmittag (20.10.) gegen 15.30 Uhr die Einsatzkräfte und gaben an, dass eine Person aus dem Wohnhaus gerannt sein soll. Die Feuerwehr konnte den Brand nach jetzigem Stand bereits löschen und keine verletzten Personen im Wohnhaus feststellen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der mutmaßlich geflüchtete Mann in der Nähe zum Brandort von den Beamtinnen und Beamten kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit an. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell