Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Autofahrer war mit 2 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr kontrollierte ein Streifenteam der Polizei in Kempen einen Pkw auf der Gelderner Straße in Tönisvorst. Der Fahrer, ein 41-jähriger Vorster, gab an, seinen Führerschein zu Hause zu haben. Eine Recherche ergab aber, dass er 41 bereits sein zwei Jahren keinen Führerschein mehr hatte. Zudem ergab sich für das Einsatzteam in dem Gespräch weiter der Verdacht, dass der Vorster möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Dem Vorster wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. /wg (349)

