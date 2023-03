Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Geschwindigkeitsmessungen an der "Herringhauser Straße"

Bohmte (ots)

Am Mittwoch führte die Polizei Bramsche in der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:10 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der "Herringhauser Straße" durch. An der Messstelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Innerhalb der o.g. Zeit wurden insgesamt acht Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die über 21 km/h zu schnell fuhren. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein 39-jähriger Bad Essener, der mit seinem Mini Cooper in Richtung Hunteburg unterwegs war. Gemessen wurde der Mann mit 129 km/h. Neben Punkten und Bußgeld, droht dem Mann nun ein Fahrverbot.

