Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: PKW prallt gegen Baum und gerät in Vollbrand - Drei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Mercedes die Holdorfer Straße (B214) in Richtung Gehrde. In dem PKW saßen zudem ihre beiden Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau aus Gehrde zunächst nach rechts von der Fahnbahn ab. Als die 39-Jährige daraufhin entgegenlenkte, geriet sie mit dem Mercedes auf den linken Fahrbahnrand und prallte dort gegen einen Baum. Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihre beiden Kinder wurden schwer verletzt. Der Mercedes geriet in Vollbrand und konnte jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen der Bergungs- und Löscharbeiten kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn wurde vorübergehend vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell