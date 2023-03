Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Wer kann Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfall geben?

Osnabrück (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (16.03) ereignete sich am "Adolf-Reichwein-Platz" möglicherweise ein Verkehrsunfall, bei dem eine ältere Frau verletzt wurde. Gegen 16 Uhr wurden Zeugen auf die gestürzte Radfahrerin an der Ecke zum "Jürgensort" aufmerksam. Mehrere Passanten kümmerten sich bereits um die Frau und halfen ihr auf die Beine. Einer ersten Spontanäußerung nach sei die Dame möglicherweise in ein Unfallgeschehen mit einem schwarzen BMW verwickelt gewesen und infolgedessen von ihrem Zweirad gestürzt. Zeugen beobachteten den schwarzen Wagen unweit der Unfallstelle. Besetzt war dieser mit einer männlichen Person. Nachdem die Gestürzte wieder auf ihren beinen stand, setzten die Zeugen ihre Fahrt mit ihren Zweirädern fort und beobachteten, wie sich auch der schwarze BMW entfernte. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem schwarzen BMW und seinem Fahrer sowie zu der gestürzten älteren Dame geben können, sich zu melden. Die Frau war etwa 60 Jahre alt, 160cm groß und trug blondes Haar. Sie war bekleidet mit einer dunklen Jacke. Bei ihrem Fahrrad handelt es sich möglicherweise um ein kleines elektrischen Klapprad. Hinweise bitte an die Ermittler des Zentralen Verkehrsdienstes unter 0541/327-2515

