Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - 57-Jähriger leicht verletzt

Neuenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der "Hermann-Rother-Straße" sucht die Polizei nun Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW in Richtung "Moorstraße", als ihm plötzlich ein schwarzer Audi auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mann aus Recke schlagartig aus und geriet in den rechten Seitenraum. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und ließ den Leichtverletzten VW-Fahrer zurück. Mit einem Rettungswagen wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug ist ein leichter Sachschaden entstanden. Die Polizei aus Bersenbrück bittet nun um Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem dunklen Wagen unter der Telefonnummer 05439/9690.

