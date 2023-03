LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Elleben (Ilm-Kreis) (ots) - Unbekannte haben vergangene Nacht einen Milchautomaten in der Osthäuser Straße aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der oder die Täter richteten einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0062928/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

