Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Personenkontrolle durch falsche Polizeibeamten; Einbrecher erbeuteten Silber und mehr

Offenbach (ots)

In eigener Sache:

(jm) Polizeioberkommissar Julien Giraud hospitiert bis Ende März bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "jg".

Bereich Offenbach

1. Wer sah die Unfallflucht vor dem Sana-Klinikum? - Offenbach

(jg) Am Montag, zwischen 16.10 und 16.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Starkenburgring gegenüber dem dortigen Klinikum einen roten Fiat 500 und fuhr im Anschluss davon. Bei dem Zusammenstoß wurden der Außenspiegel sowie der vordere Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8089-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Personenkontrolle durch falsche Polizeibeamten - Dreieich / Sprendlingen

(dj) Dienstagmittag brachten falsche Polizeibeamte einen 39-Jährigen in der Maybachstraße um sein mitgeführtes Bargeld. Der Betrogene lief gegen 13 Uhr auf dem Gehweg, als die falschen Polizeibeamten in einem dunklen Audi A 4 mit Hamburger Kennzeichen neben ihm anhielten. Nach Vorzeigen einer Polizeimarke forderte der Beifahrer den Fußgänger auf, seinen Tascheninhalt vorzuzeigen. Bevor die Täter davonfuhren, übergab der Geschädigte den zwei Tätern auf Verlangen sein Bargeld. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach dem etwa 40 Jahre alten Beifahrer mit Glatze sowie dem Fahrer. Dieser war ungefähr im gleichen Alter, hatte einen Vollbart und eine kräftige Statur. Beide Männer trugen eine dunkelblaue Weste mit der Aufschrift Polizei. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Die Trickbetrüger suchen sich immer wieder unterschiedliche Maschen und Vorgehensweisen aus, um an ihre Beute zu gelangen. Dabei wird etwa nach Wertgegenständen oder Bargeld gefragt. Rufen Sie in solchen Fällen die Polizei über den Notruf 110 an.

3. Wer waren die Baustellendiebe? Zeugen bitte melden! - Heusenstamm

(jm) Unbekannte waren in der Nacht zum Dienstag auf einer Baustelle in der Straße "An den Herrnäckern" zugange. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, auf das Gelände und zogen eine 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte bis zur Straße. Zum Abtransport nutzten die Diebe wohl ein Fahrzeug. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet nun Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich mit der Polizeistation Heusenstamm in Verbindung zu setzen (Tel. 06104 6908-0).

Bereich Main-Kinzig

1. Trickbetrüger ergaunern Bargeld - Kripo warnt - Hanau/Großauheim

(jm) Unter dem Vorwand Handwerker zu sein ergaunerten sich am Samstag drei Männer Bargeld von einer Dame am August-Peukert-Platz. Gegen 14 Uhr klingelten die vermeintlichen Handwerker an der Haustür und boten an, die Einfahrt zu reinigen. Am Ende der Arbeiten verlangten die Männer schließlich einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Dame kam der Betrag viel zu hoch vor. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf die Hanauerin letztendlich dem Mann einen Bargeldbetrag übergab. Daraufhin stieg das Trio in einen weißen Peugeot Expert mit ausländischem Kennzeichen und fuhr davon. Der Wortführer des Trios war etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte blonde Haare und sprach Englisch. Einer war etwa 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und korpulent. Er hatte braune Haare und einen Vollbart. Der dritte wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte graues schütteres Haar. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. Die Kripo warnt vor Trickbetrügern, die sich an der Haustür als Handwerker ausgeben und bitten um besondere Vorsicht, wenn es an der Haustür klingelt und unbekannte Monteure scheinbar günstig ihre Dienste anbieten.

Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen.

2. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Hanau / Lamboy

(dj) Die Polizeistation Hanau II sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Johann-Carl-Koch-Straße ereignete. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen 6.40 und 16 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 4 geparkten silbernen Renault Twingo. Der Schaden an der Fahrerseite und am beschädigten Außenspiegel beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II.

3. Einbrecher erbeuteten Silber - Maintal/Wachenbuchen

(fg) Am Dienstagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Am Hanauer Weg" (20er-Hausnummern) in Wachenbuchen ein und entwendeten Silberbarren. Zuvor hebelten die Eindringlinge ein Kellerfenster auf und gelangten durch dieses in den Innenraum. Im weiteren Verlauf machten sich die Einbrecher an einem im Keller befindlichen Tresor zu schaffen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Hinweise zum Einbruch, der zwischen 22 und 23.55 Uhr stattfand, werden unter der Rufnummer 06181 100-123 von der Kriminalpolizei entgegengenommen.

Offenbach, 01.03.2023, Pressestelle, Rudi Neu

