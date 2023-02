Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mitarbeiterin ertappt Diebe in Drogeriemarkt; Kupfer und Werkzeuge aus Auto entwendet und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mitarbeiterin ertappt Diebe in Drogeriemarkt - Neu-Isenburg

(jm) 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur, einer mit einer roten Jacke und sein Komplize mit einer schwarzen Jacke bekleidet - so lautet die Beschreibung von zwei noch unbekannten Dieben, die am Montagabend in einer Drogerie in der Hermesstraße mehrere Parfumflaschen eingesteckt haben sollen. Gegen 19.35 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin die beiden Männer, die daraufhin sofort aus dem Einkaufszentrum über die Frankfurter Straße in einen Hinterhof im Bereich der 140er-Hausnummern davonliefen. Dort kletterten sie über ein Gartenvordach der angrenzenden Luisenstraße und flüchteten in unbekannte Richtung. Zuvor nahmen die beiden Täter mehrere hochwertige Parfumflaschen aus ihren Verpackungen, steckten diese ein und flohen mit ihrer Beute in Höhe von mehreren hundert Euro. Einer der beiden hatte kurze helle und der andere hatte dunkle kurze Haare. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

2. Vermisste Person tot aufgefunden - Rodgau/Hainhausen

(fg) Der seit dem 20. Februar vermisste 83 Jahre alte Mann aus Rodgau wurde am Montag tot im Main entdeckt. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bisher nicht ergeben. Die Vermisstenfahndung wird somit zurückgenommen.

3. Zeugensuche: Hochsitz offenbar in Brand gesetzt - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Nachdem Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Hochsitz am Waldrand im Bereich der Ober-Rodener Straße offenbar in Brand gesetzt hatten, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2 Uhr wurden die Beamten über den Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, informiert. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Bereich Main-Kinzig

1. Kupfer und Werkzeuge aus Auto entwendet - Maintal/Bischofsheim

(fg) Aus einem in der Goethestraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Handwerkerfahrzeug entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagabend, 22 Uhr, Kupfermaterialien sowie Werkzeuge. Die Diebe schnitten hierzu ein Loch in die Seitentür, öffneten im Anschluss das Fahrzeug und flohen mit ihrer Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Daimler? - Bad Orb

(jm) Wer am Montagnachmittag in der Gewerbestraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. Gegen 15.15 Uhr stellte eine Daimler-Fahrerin ihren CLK 200 auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes im Bereich der Hausnummer 16 ab. Als sie gegen 16.10 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Schaden am hinteren Kotflügel fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Daimler beschädigt und einen Schaden von etwa 2.400 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der oder die Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Polizeistation Bad Orb Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0.

3. Zeugensuche nach Faschingsveranstaltung - Steinau an der Straße/Bellings

(fg) Nach einer Faschingsveranstaltung am Samstagabend im Sportlerheim im Sportplatzweg in Bellings ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. Ein 46-Jähriger, der die Veranstaltung zwischen 18.30 und 22 Uhr besuchte, klagte im Nachgang über Unwohlsein. Eine weitere Person soll sich ebenfalls unwohl gefühlt und selbstständig ein Krankenhaus aufgesucht haben. Die Polizei ermittelt nun die Umstände und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 28.02.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

