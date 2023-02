Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen für Sonntag, 26. Februar 2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Autoaufbrecher in Obertshausen

In der Nacht von Freitag zum Samstag wurden in Obertshausen, nahe der B 448, mehrere Autos aufgebrochen. Auf dem Parkplatz der Leipziger Straße bei der Fußgängerbrücke über die Bundesstraße wurden zwei hochwertige Daimler-Fahrzeuge angegangen. Bei den beiden schwarzen Karossen wurden die Scheiben eingeschlagen und sowohl die Scheinwerfer fachgerecht ausgebaut, wie auch aus dem Innenraum Gegenstände entwendet. Auf der Hausener Seite der Brücke, in der Frankfurter Straße, verschwand nach ähnlichem Muster aus einen blauen 3er BMW das Lenkrad. In allen Fällen werden die Schäden im vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 26.02.2023, Müller, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell