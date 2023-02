Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Drogenfund bei Radfahrer; Unfallfahrer meldete sich: Offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. E-Bikes aus Tiefgarage geklaut - Offenbach

(dj) Ein schwarzes E-Bike der Marke KTM, Typ "Cento Plus 10PT" und ein weiteres E-Bike im Gesamtwert von über 7.500 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in der Erlenbruchstraße. In der Zeit von 20 bis 8 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zugang zu einer Tiefgarage in den 20er-Hausnummern und ließen die hochwertigen Pedelecs aus dem Fahrradstellplatz mitgehen. Zeugen, die dazu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

Unzureichend gesicherte Fahrräder sind häufig leichte Beute für Diebe. Unabhängig vom Abstellort rät die Polizei daher, die mittlerweile sehr teuren Drahtesel stets zusätzlich mit einem stabilen Fahrradschloss anzuschließen oder aber das Rad in überwachten beziehungsweise frequentierten Bereichen abzustellen - das macht es den Kriminellen oftmals erheblich schwerer. Weitere Informationen zum effektiven Fahrraddiebstahlschutz findet man auf der Website www.polizei-beratung.de. Sie wünschen eine Individuelle Beratung durch die Polizei? Unter der Rufnummer 069 8098-2424 erhalten Sie von unseren kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Beratern wertvolle Tipps - nicht nur zum Fahrrad, auch zu anderen Themen wie etwa zum Einbruchschutz.

2. Drogenfund bei Radfahrer - Dreieich / Sprendlingen

(dj) Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in Sprendlingen fand eine aufmerksame Streife der Polizei in Neu-Isenburg bei einem 17-Jährigen etwa 300 Gramm Betäubungsmittel auf. Zuvor war der Neu-Isenburger mit seinem Fahrrad in der Schopenhauer Straße vor dem Streifenwagen unterwegs und die Ordnungshüter entschieden sich, den Radfahrer zu kontrollieren. Nachdem die Streife den Jugendlichen zum Anhalten aufforderte, rannte dieser sofort weg. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Beamten den Flüchtigen ein und unterzogen ihn einer Kontrolle. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie beim Beschuldigten mehrere Haschisch-Platten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Bereich Main-Kinzig

1. Kupferdiebe unterwegs - Maintal/Dörnigheim

(dj) Kupferdiebe trieben sich auf dem ehemaligen Gelände eines Einkaufmarktes in der Wingertstraße herum und drangen im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch in das leerstehende Gebäude ein. Anschließend stahlen die Täter etwa 500 Kilogramm Kupferdraht aus den dortigen Räumlichkeiten. Die Beamten bitten nun um Hinweise. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeistation in Maintal: 06181 4302-0.

2. Wer kann Hinweise zu Unfallflucht geben? - Hammersbach/Langen-Bergheim

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag in der Straße "Zum Haarstrauch" im Bereich der 10er-Hausnummern suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. In der Zeit zwischen 15.40 und 15.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Rangieren einen geparkten Lastkraftwagen und beschädigte diesen im Frontbereich, sodass ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher davon. Hinweise bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Unfallfahrer meldete sich: Offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs - Wächtersbach

(fg) Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Gelnhausen stellte am frühen Freitagmorgen einen auf der Landesstraße 3194 zwischen Wittgenborn und Wächtersbach verunfallten Renault Twingo fest. Noch während die Beamten den im Graben liegenden Renault begutachteten, meldete sich der mutmaßliche Unfallfahrer bei der Polizei und gab an, nach Hause gebracht worden zu sein. Eine Überprüfung des 32 Jahre alten Mannes aus Biebergemünd erhärtete den Verdacht, dass er den Unfall offenbar unter Alkoholeinfluss verursacht hatte. Der am Wagen entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Auf den Mann aus Biebergemünd, der auf der Polizeistation eine Blutprobe abgeben musste, kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu.

Offenbach, 24.02.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell