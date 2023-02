Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diesel aus Lastkraftwagen abgezapft; Wer fuhr gegen den schwarzen Opel Corsa? Und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Diesel aus Lastkraftwagen abgezapft - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch an einem in der Hegelstraße abgestellten Lastkraftwagen zugange und zapften Diesel ab. Der Fahrer hatte den Lastkraftwagen am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, abgestellt und den Dieseldiebstahl am Mittwochmorgen, 5.30 Uhr, bei der Polizei gemeldet. Die Dieseldiebe knackten zuerst den abschließbaren Tankdeckel und zapften anschließend den Kraftstoff ab. In der Tatnacht ereigneten sich in unmittelbarer Nähe zwei weitere Dieseldiebstähle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Festnahme eines Tatverdächtigen - Hanau

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochmorgen einen 31 Jahre alten Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge auf einem öffentlichen Parkplatz in der Birkenhainer Straße beschädigt zu haben. Zuvor soll dieser laut ersten Hinweisen in der Dunlopstraße auffällig gewesen sein. Anschließend soll er auf dem Parkplatz in der Birkenhainer Straße die Scheiben von mehreren Autos zertrümmert sowie ein Motorrad umgeworfen haben. Zeugen alarmierten gegen 9.10 Uhr die Polizei. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen kurz darauf den Verdächtigen vorläufig fest. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier kam der 31-Jährige in eine Fachklinik. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung an Fahrzeugen zu.

2. Schildkappen geraubt: Polizei sucht Zeugen - Maintal

(fg) Zu einem vereinbarten Verkaufsgespräch in der Zeppelinstraße in Dörnigheim erschienen zwei Unbekannte am Mittwochabend nicht mit der zuvor abgemachten Summe Bargeld, sondern mit einem Reizstoffsprühgerät. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und sucht nach Zeugen. Gegen 21.20 Uhr trafen sich der 13-Jährige Maintaler und die beiden Unbekannten an einer dortigen Parkbank zum Verkauf zweier Schildkappen. Im Rahmen des Verkaufsgesprächs sprühte der 16 bis 18-Jährige unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung des Maintalers. Währenddessen nahm sein Komplize, der eine dicke Statur hatte, die beiden Schildkappen an sich. Mit ihrer Beute flohen die beiden Täter. Der 13 Jahre alte Maintaler kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Auto aufgebrochen: Leiter und Werkzeuge gestohlen - Erlensee/Rückingen

(fg) In der Nacht zum Mittwoch schlugen Unbekannte die Rückscheibe eines in der Straße "An der Wüstung" abgestellten Fahrzeugs ein und entwendeten eine Leiter sowie diverse Werkzeuge. Der Eigentümer hatte den Wagen am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt. Gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen stellte er den Diebstahl fest. Der am Mercedes Citan entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Wer fuhr gegen den schwarzen Opel Corsa? - Jossgrund/Oberndorf

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen in der Orber Gasse sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Opel Corsa. Dieser war in Höhe des Rathauses abgestellt. In der Zeit zwischen 6 und 10.30 Uhr touchierte der bislang Unbekannte den am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Lohrer Straße geparkten Wagen und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb telefonisch unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Offenbach, 23.02.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell