Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Korrektur zur heutigen Meldung Nummer 2 für den Bereich Offenbach

Offenbach (ots)

Nachfolgend finden Sie die korrigierte Fassung (die Örtlichkeit wurde ergänzt).

Unfallflucht: Dame mit Rollator stürzt - Passanten bitte melden! - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag (14.02.) in der Ringstraße, bei der eine 82-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde, zwei Passanten, die der Frau zu Hilfe kamen. In der Zeit zwischen 17 und 17.30 Uhr war die Rentnerin aus Dreieich zunächst als Fahrgast in einem Taxi unterwegs, bevor sie im Bereich der 110er-Hausnummern ausstieg. Anschließend soll das Taxi wohl zurückgesetzt und dabei mit der Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, zusammengestoßen sein. Daraufhin stürzte die Dame und erlitt Prellungen an der Schulter und am Knie. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten halfen der Dame auf. Zum Verursacherfahrzeug liegen bereits erste Hinweise vor. Die Unfallfluchtermittler suchen nun die beiden noch unbekannten Passanten und bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 20.02.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell