POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 18.02.23

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 18.02.23

Bereich Offenbach

Egelsbach - Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, wurde in Egelsbach in der Schillerstraße ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Das Feuer brach offensichtlich im Kellergeschoß aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch die Rauchgase wurde ein Bewohner leicht verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Es entstand ein Schaden von zirka 100.000 Euro, die unteren Etagen des Anwesens sind nicht mehr bewohnbar, die Mieter kamen anderweitig unter. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

