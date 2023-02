POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, den 19.02.2023

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach Egelsbach - Feuer in Mehrfamilienhaus Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, wurde in Egelsbach in der Schillerstraße ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Das Feuer brach offensichtlich im Kellergeschoß aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch die Rauchgase wurde ein Bewohner leicht verletzt und musste im ...

