Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei mutmaßliche Autoaufbrecher vorläufig festgenommen; Einladung zur ersten Bürgersprechstunde im "neuen" Stadthaus und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei mutmaßliche Autoaufbrecher vorläufig festgenommen - Offenbach

(jm) Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen zwei mutmaßliche Autoaufbrecher vorläufig fest. Die 24 und 27 Jahre alten Männer sollen gegen 1.40 Uhr in der Germaniastraße an einem geparkten Peugeot die Scheibe zertrümmert haben. Da offenbar die Alarmanlage ausgelöst wurde, machten sie sich ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute davon. Ein Anwohner wurde durch die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam und verständigte die Polizei. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtige vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass die Verdächtigen unter anderem unter Drogeneinfluss standen, mussten sie jeweils eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer entlassen. Auf das Duo kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls zu.

2. Einbrecher erbeuten Geld: Hoher Sachschaden - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag in eine Kindertagesstätte im Zeisigweg eingestiegen sind, erbeuteten Geld und verursachten einen hohen Sachschaden von rund 5.000 Euro. In der Zeit zwischen Montagabend, 22 Uhr und Dienstagmorgen, 6.40 Uhr, waren die Eindringlinge zugange, hebelten im Innenraum mehrere Türen auf und stahlen letztendlich Geld aus einer dortigen Kasse. Zuvor verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Räumlichkeiten. Im selben Tatzeitraum versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Siemensstraße einzusteigen, was jedoch misslang; hierbei entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei melden können.

3. Handtasche aus Rollator gestohlen - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Auf die Handtasche einer 87-Jährigen hatten es zwei Langfinger am Dienstagabend in der Elbestraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgesehen. Die Seniorin war gegen 19 Uhr auf dem dortigen Gehweg mit ihrem Rollator unterwegs, als sie von einem jungen Unbekannten, der sich von hinten angenähert hatte, in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen habe eine weitere Person die Handtasche aus dem Rollator genommen. Im Anschluss flüchteten die beiden, die laut der Geschädigten zwischen zehn und 13 Jahre alt waren, mit ihrer Beute. Beide waren schlank, 1,40 bis 1,50 Meter groß und hatten dunkle lockige Haare. Hinweise zum Handtaschendiebstahl nimmt die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

4. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Wer sah den Tesla? - Langen/Bundesstraße 486

(fg) Mit überhöhter Geschwindigkeit und unzulässigen Überholmanövern war der Fahrer eines schwarzen Tesla Y am Samstagabend in der Pittlerstraße in Langen, auf der Bundesstraße 486 und dem Zubringer zur Autobahn 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 21.20 Uhr war eine Streifenbesatzung in Langen unterwegs, als ein schwarzer Tesla mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in der Pittlerstraße auffiel. Im weiteren Verlauf fuhr der Tesla auf der Bundesstraße 486 ebenfalls mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit und überholte mindestens drei vorausfahrende Autos bei unklarer Verkehrslage. Trotz polizeilicher Anhaltesignale setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Auf dem Zubringer zur Autobahn 5 in Richtung Frankfurt überholte der Tesla-Fahrer im dortigen Kurvenbereich sowohl von rechts über den Standstreifen als auch von links, sodass Unbeteiligte abbremsen sowie ausweichen mussten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer sowie dem Auto geben können und bittet diese sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einladung zur ersten Bürgersprechstunde im "neuen" Stadthaus - Bruchköbel

(jm) Erstmalig bieten am Donnerstag, den 23.02.2023, die Schutzfrau vor Ort für Bruchköbel und Nidderau, Polizeioberkommissarin Silke Rübmann, gemeinsam mit Stefan Waag vom Ordnungsamt eine Bürgersprechstunde in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im "neuen" Stadthaus in Bruchköbel (Hauptstraße 32) in den Räumen der Stadtwache an. In der Sprechstunde haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich persönlich mit der Schutzfrau vor Ort sowie mit dem Mitarbeiter des Ordnungsamtes auszutauschen und sich mit Fragen an die beiden zu wenden.

2. Wer sah die Unfallflucht auf dem Parkplatz "Am Pfarrgarten" - Nidderau

(cl) Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz in der Straße "Am Pfarrgarten" geparkten Opel Insignia und fuhr anschließend davon. In der Zeit von 9.25 Uhr bis 10.30 Uhr wurde der schwarze Opel, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in einer Parkbucht vor dem Discounter-Markt im Heckbereich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 5.000 Euro. Hinweise nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen - Gelnhausen/Meerholz

(fg) Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Kaufhaus in der Hanauer Landstraße eingedrungen (10er-Hausnummern) und haben dort Zigaretten gestohlen. Die Unbekannten brachen gegen 2.20 Uhr in das Gebäude ein, indem sie gegen die Zugangstür schlugen und diese ins Innere drückten. In den Verkaufsräumen des Kaufhauses nahmen die Eindringlinge die im Kassenbereich befindlichen Zigaretten mit. Die Kriminellen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht: Außenspiegel beschädigt - Kreisstraße 898/ Linsengericht

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag auf der Kreisstraße 898 zwischen Gelnhausen-Höchst und Linsengericht-Altenhaßlau sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 86 Jahre alter Fahrer eines grauen Audi Q5 war gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße 898 in Richtung Linsengericht unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen sei ein entgegenkommendes Fahrzeug in den Bereich der Gegenfahrbahn geraten. Hierbei touchierten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr jedoch weiter. Der Schaden am Außenspiegel des Q5 wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten - Brachtal/Udenhain

(cl) Nachdem er auf einer Faschingsveranstaltung im Schlierbacher Weg eine körperliche Auseinandersetzung schlichten wollten, verletzten Unbekannte einen 47-jährigen Mann. Gegen 21 Uhr meldeten Besucher der Polizei eine größere Schlägerei im Festzelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Opfer zu Boden gerissen und bekam eine Flasche auf den Kopf gehauen. Der Geschädigte erlitt hierdurch Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 in Verbindung zu setzen.

6. Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Schlüchtern

(fg) Nach zwei Auseinandersetzungen am Sonntagabend im Bereich der Stadthalle Schlüchtern ermittelt die Polizei jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 19.15 und 19.30 Uhr verließ ein 17-Jähriger die Faschingsveranstaltung in der Schloßstraße und lief in Richtung Stadtschule. Hinter dem Stadtmuseum sei er im Bereich einer dortigen Grünfläche von einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe grundlos angepöbelt, im weiteren Verlauf geschlagen und getreten worden. Hierbei zog sich der 17-Jährige aus Sinntal leichte Verletzungen zu. Zwischen 21 und 21.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger von zwei Unbekannten im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls getreten und geschlagen. Der junge Mann aus Schweinfurt kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 22.02.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell