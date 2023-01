Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungenen an Autos - Zeugen und Geschädigte gesucht

Suhl (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen zwei bekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos, welches in der Linsenhofer Straße in Suhl geparkt war, ein (siehe Pressemeldung vom 17.01.2023). Im Laufe des Dienstages wurden zwei weitere Sachbeschädigungen in diesem Bereich, zum einen ebenfalls in der Linsenhofer Straße und zum anderen in der benachbarten Seitenstraße, festgestellt. In diesen Fällen wurde jeweils die Seitenscheibe von zwei Fahrzeugen eingeschlagen und die Autos anschließend nach Verwertbarem durchwühlt. Ob die Taten den beiden 22-Jährigen zuzuordnen sind, wird gegenwärtig geprüft. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen und auch Personen, die ebendiese Beschädigungen an ihren Fahrzeugen, die im Bereich der Linsenhofer Straße, Seitenstraße und den angrenzenden Straßen geparkt waren, festgestellt haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Suhler Inspektionsdienst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell