Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldautomat gesprengt

Schweina (ots)

Durch einen lauten Knall wurden Dienstagnacht (17.01.2023) gegen 03:45 Uhr die Anwohner in der Liebensteiner Straße in Schweina aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten, der in einem Wohn- und Geschäftshaus aufgestellt ist, auf noch nicht geklärte Art und Weise auf. Die Täter nahmen Bargeld an sich und flüchteten anschließend mit einem dunklen PKW in Richtung Altenstein. Ein weit verteiltes Trümmerfeld durch umhergeflogenes Glas fanden die eingesetzten Beamten vor. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Wohnungen über dem Automatenraum sind weiterhin bewohnbar, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Tatortgruppe des Thüringer Landeskriminalamtes sicherte Spuren und die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell