POL-MG: Versuchter Autodiebstahl: 39-Jähriger geht in U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 14. Mai, wurde die Polizei zum Tatort eines Wohnungseinbruchs im Stadtteil Odenkirchen gerufen: An der Drechslerstraße waren Unbekannte zwischen 4.17 Uhr und 4.58 Uhr in ein Rheinhaus eingebrochen. Laut Hinweisen, die der Polizei vorliegen, waren es zwei Täter, die die Hauseingangstür aufbrachen und sich so Zutritt verschafften. Drinnen durchwühlten sie viele Schränke und Schubladen. Was sie entwendeten, ist zum jetzigen Zeitpunkt ...

