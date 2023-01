LPI-SHL: Deutlich alkoholisierter Lkw-Fahrer

Schweina (ots) - Durch einen lauten Knall wurden Dienstagnacht (17.01.2023) gegen 03:45 Uhr die Anwohner in der Liebensteiner Straße in Schweina aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten, der in einem Wohn- und Geschäftshaus aufgestellt ist, auf noch nicht geklärte Art und Weise auf. Die Täter nahmen Bargeld an sich und flüchteten anschließend mit einem dunklen PKW in Richtung Altenstein. Ein weit verteiltes Trümmerfeld durch ...

