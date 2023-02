Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Fahrzeug mittels Funkverstärker

Kaarst (ots)

Als ein 50-jähriger Kaarster am Dienstagmorgen (21.02.) zur Arbeit fahren wollte, staunte er nicht schlecht: sein Fahrzeug, ein Audi, stand nicht mehr vor seinem Haus. Dort, auf der Einfahrt zu seinem Haus an der Straße "Am Wasserwerk", hatte er das Fahrzeug am Samstag (18.02.) abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich zwei männliche Personen gegen 03:45 Uhr dem Haus und verlängerten mittels einer Antenne offenbar die Funkwellen seines Schlüssels. So konnten sie in das Auto gelangen und sich mit diesem, einem grauen Audi S7 mit dem Kennzeichen NE-EY72, entfernen.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen zu den Tätern und Verbleib des Fahrzeuges aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich unter der 02131 300-0 zu melden.

Informationen der Polizei zum Thema Keyless-Go:

Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Auto mit Keyless-Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Weitere Informationen zum Thema Keyless-Go gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell