POL-NE: Handtasche aus Pkw gestohlen - und bei der Polizei wiederbekommen

Neuss (ots) - Am Dienstag (21.02.). gegen 17 Uhr, klingelten drei Unbekannte an der Wohnungstür einer Seniorin am Grefrather Weg und behaupteten, die Heizung kontrollieren zu müssen. Einer der drei verwickelte die Neusserin in ein Gespräch, während die zwei anderen sich in das Badezimmer, die Küche und den Keller begeben wollten. Nach kurzer Zeit wurde die Seniorin jedoch misstrauisch und wollte die Polizei rufen, ...

