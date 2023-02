POL-HSK: Unfall mit Fußgänger

Arnsberg (ots) - Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen wieder mehrere Wohnungen in Arnsberg durchsucht. Hintergrund waren längerfristige Ermittlungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Am frühen Morgen schlugen die Beamten in insgesamt acht Wohnungen im Arnsberger Stadtgebiet zu. In den acht Wohnungen trafen die Beamten auf insgesamt neun Personen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau ...

