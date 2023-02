Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Am Samstagmorgen fiel gegen 01.00 Uhr immer wieder ein Auto auf, welches mit hoher Geschwindigkeit im Bereich der Innenstadt unterwegs war. In einem Industriegebiet konnten Polizisten den Wagen kurzzeitig sehen. Das abgelesene Kennzeichen wurde in der Nacht zuvor in Krefeld gestohlen. Sofort wurde die Verfolgung aufgenommen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des flüchtigen Fahrzeugs wurden weitere Polizeifahrzeuge hinzugezogen. Immer wieder konnte das Fahrzeug gesehen werden. Der Sichtkontakt ging jedoch in jedem Fall verloren. Ein Anhalten war nicht möglich. Um etwa 03.15 Uhr wurden die Verfolgungsmaßnahmen vorläufig eingestellt. Um circa 03.30 Uhr meldeten Zeugen ein verunfalltes Fahrzeug in Schmallenberg-Mailar. Der 21-jährige mutmaßliche Fahrer des Wagens hat nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte gegen mehrere geparkte Autos und kam vor einem Bushäuschen zum Stehen. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass sich im Wagen neben dem 21-jährigen Fahrer aus Hagen auch eine 15-Jährige Schmallenbergerin und 18-jähriger Schmallenberger befanden. Am Unfallort konnten nur die Personen aus Schmallenberg angetroffen werden. Der mutmaßliche Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den eingesetzten Polizisten gefasst werden. Die Beifahrerin und der Beifahrer aus Schmallenberg erlitten teils schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Hagener ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurden Blutproben entnommen. Es wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Hagen eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell