Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Durchsuchungen im Drogenmilieu

Arnsberg (ots)

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen wieder mehrere Wohnungen in Arnsberg durchsucht. Hintergrund waren längerfristige Ermittlungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Am frühen Morgen schlugen die Beamten in insgesamt acht Wohnungen im Arnsberger Stadtgebiet zu. In den acht Wohnungen trafen die Beamten auf insgesamt neun Personen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau und acht Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mehrere Kilogramm Marihuana, circa 250 Gramm Amphetamin, Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie eine scharfe Schusswaffe sichergestellt werden. Eine 46-jährige Frau aus Arnsberg, ein 40-jähriger Mann aus Arnsberg und ein 35-jähriger Mann aus Albanien mit Wohnsitz in England wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

