POL-OS: Bohmte: Unbekannte brechen in Werkstatt ein - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde ein Einbrecher im Ortsteil Venne auf frischer Tat ertappt. Die Zeugen verhinderten so womöglich einen größeren Schaden für einen Werkstattinhaber. Gegen 1.45 Uhr war zwei Männern aufgefallen, dass sich in einer Werkstatt in der Straße "Obere Hiese" offenbar ein Unberechtigter aufhielt und mehrere Schränke durchwühlte. Die Zeugen alarmierten die Polizei, wenig ...

