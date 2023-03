POL-OS: Melle: Einbruch in Fitnesscenter - Polizei sucht Zeugen

Bersenbrück (ots) - Am Freitagmorgen ereignete sich in der Nähe des Bersenbrücker Bahnhofes ein schwerer Bahnunfall, bei dem ein 17-Jähriger tödlich verunglückte. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen passierte der junge Mann aus Bersenbrück gegen 9.30 Uhr trotz geschlossener Bahnschranken die Gleisanlage am Bahnübergang in der "Lindenstraße". Beim Überqueren wurde er von einem Personenzug der NordWestBahn ...

