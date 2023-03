Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Zeugen verhinderten Einbruchdiebstahl

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Einbrecher im Ortsteil Venne auf frischer Tat ertappt. Die Zeugen verhinderten so womöglich einen größeren Schaden für einen Werkstattinhaber. Gegen 1.45 Uhr war zwei Männern aufgefallen, dass sich in einer Werkstatt in der Straße "Obere Hiese" offenbar ein Unberechtigter aufhielt und mehrere Schränke durchwühlte. Die Zeugen alarmierten die Polizei, wenig später nahmen sie ein lautes Klirren wahr. Der Täter war ohne Beute durch ein Fenster in unbekannte Richtung geflohen. Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten sicher, dass sich keine weiteren Personen mehr in dem Gebäude in der Nähe der Straße "Hiesepatt" befanden. Der Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu der Tat nehmen die Polizisten unter 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell