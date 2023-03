POL-OS: Osnabrück: Vorfahrtsverstoß - Radfahrer leicht verletzt

Bad Iburg (ots) - In der Nacht zu Sonntag ereigneten sich in Bad Iburg mehrere Sachbeschädigungen. Um kurz nach 03 Uhr wurde die Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Walkenmühle durch einen Steinwurf beschädigt, der Sachschaden wird auf mind. 1.000 Euro geschätzt. Um kurz vor 04 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Gelände des Gymnasiums an der Bielefelder Straße alarmiert, dort brannten mehrere ...

mehr