Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der "Johannisstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einer Radfahrerin. Der 35-jähriger Fahrer des roten Wagens war gegen 12.35 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der "Schepelerstraße" beabsichtigte der Mann aus Osnabrück verbotswidrig nach links abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden 38-jährigen Radfahrerin, die ihrerseits auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fuhr. In der folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Zweiradfahrerin schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

