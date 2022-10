Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Wasserwerker erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Neuss (ots)

Am Dienstag (18.10.) klingelten vermutlich vier vermeintliche Wasserwerker an der Wohnungstür einer 80-jährigen Neusserin. Sie gaben an, die Wasserleitungen reparieren zu müssen. Sie hätten dieses auch schon bei den anderen Wohnungen getan, und da wäre dies kein Problem gewesen. Also bat das Opfer die angeblichen Handwerker in ihre Wohnung, welche sich sofort in die Küche und das Badezimmer zur Reparatur der Rohre begaben. Während der Arbeiten wurde dem Opfer von einem der Männer erklärt, dass sie für diese Unannehmlichkeiten eine Entschädigung erhalten würde. Dazu wurde sie gefragt, ob sie 500 Euro wechseln könne. Da sie dieses bejahte und entsprechendes Wechselgeld parat legte, beendeten die Männer kurze Zeit später ihre Arbeiten und verließen die Wohnung. Nun stellte die 80-Jährige erstaunt fest, dass aus ihrem Geldbeutel eine untere vierstellige Summe Bargeld fehlte.

Die vier Männer werden als 30 - 35 Jahre alt beschrieben. Sie seien mit schwarzen T-Shirts, dunklen Jacken und Latzhose bekleidet gewesen und hätten hochdeutsch gesprochen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informationen zu den unterschiedlichen Maschen finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch im Internet abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell